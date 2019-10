También querelló a Anita Co y, aun cuando ella fue sobreseída, la semana pasada, sus representantes legales apelaron la medida. La justicia, en los casos de Calu Rivero y Anita Co no iba a decir si existió incomodidad, acoso o violencia de género sino si ellas lo habían difamado. Y las que pagaban los costos de ser judicializadas –económicos, profesionales y anímicos- son ellas. La intención es clara: un bozal legal para que otras no hablaran.