El cine puede ser considerado la primera invención moderna de realidad virtual. Jeremy Bailenson, profesor de Stanford University y director del Virtual Human Interaction Lab de esa casa de estudios, escribe sobre esto en su libro Experience on Demand: What Virtual Reality is, How it Works, and What it Can Do (“Experiencia a Demanda: Qué es la Realidad Virtual, Cómo Funciona y lo Que Puede Hacer”). Cuenta la leyenda que durante la proyección del film “The Arrival of The Train at La Ciotat Station” en Paris en 1895, “la audiencia gritó aterrorizada mientras el tren que se veía en la pantalla parecía aproximarse a ellos”, como si la imagen no fuera una ficción sino la realidad misma.