“En nuestro caso hicimos una campaña online. Pero los vecinos más grandes, por ejemplo, quedan afuera porque ellos buscan una ventanilla para abonar. De todas formas, en esta pandemia hubo mucha solidaridad de los clubes, de las familias. Acá no hay nada punitivo, es todo lo contrario. A los que no pueden pagar tenés que abrirle las puertas de alguna manera, ayudarlos, porque si no están pudiendo es porque seguro la están pasando mal. Ahí te das cuenta que necesarias son las instituciones”, recalcó a Infobae Carlos Funes, Vicepresidente del Club Deportivo y Social Colegiales, donde se grabaron escenas de la película argentina Luna de Avellaneda.