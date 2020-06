Todo fue gracias a sus amigas. Tras conocerse el caso de otra integrante del Ejército que fue elegida para representar a la provincia de Salta en el mismo certamen, la animaron a anotarse. “El fin de semana me dijeron que debería inscribirme. Que tenía todo el porte para ganar. La verdad que nunca lo pensé. Hablé con la coordinadora del concurso, me anoté y en seguida me llamaron de vuelta. Me dijeron que había sido elegida. Me pidieron un par de fotos, conté lo que hago y me felicitaron. Después me mandaron un mail diciéndome que soy la representante de Santiago del Estero. Si gano competiría en el certamen de Miss Belleza Mundial pero en representación de la Argentina”, agregó. El reinado fue suspendido este año por la pandemia de COVID-19 y se calcula que se va a realizar el año próximo.