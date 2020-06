Tras la repercusión de su historia en los medios locales, la candidata a Miss Belleza Mundial Argentina, dice que recibió muchos comentarios positivos y alentadores. “Me siento muy apoyada por la gente de mi provincia”, sostiene. Hace una pausa y agrega. “Aunque también hubo quienes me cuestionaron. Me decían que el modelaje no es compatible con el universo militar. La sociedad tiene muy estigmatizadas a las Fuerzas Armadas. ¿Dónde se ha visto que un militar no pueda hacer una actividad distinta? ¿Por qué no puedo usar un uniforme y verme delicada? ”, reflexiona. Y agrega: “Es más: no soy la única aspirante a la corona que se desempeña en las Fuerzas Armadas. Hay otras dos participantes, una de Misiones y otra de Formosa”.