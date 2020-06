Diego estuvo ahí la tarde del incendio y estallido de la perfumería. “Llegué a los minutos. Me agarró la segunda explosión de costado. Estaba enfrente con Crescenti organizando la noria de ambulancias, haciendo contabilidad . El estallido no me hizo nada. Pero fue muy sorpresivo. Cuando estábamos contabilizando al personal que estaba en la línea de ataque nos estaban faltando dos. El orden de prioridades cambió: teníamos que rescatar a los heridos. No sabíamos si los teníamos con vida en algún sector. Nos abocamos exclusivamente a la coordinación del salvamento”.