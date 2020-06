Chiara había empezado a salir con Manuel Mansilla, de 16 años, unos siete meses antes. “A mí no me pareció bien la verdad, Chiari tenía 13 años, era muy chiquita para tener novio”, recuerda Verónica. “Cuando lo conocí sentí mucho rechazo. No era discriminación, muchas veces he traído a chicos con situaciones muy vulnerables a mi casa a merendar y darles una catequesis. No me gustaba pero no podía explicar por qué, pero bueno, viste cómo son los chicos... uno también fue adolescente en algún momento”.