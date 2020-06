“ Antes cuando llegaba un barrio o a un lugar donde una mujer o niña mayor de edad había sido asesinada, la primera pregunta que hacía era si no habían escuchado algo o notado algo extraño. Ahora, lo primero que pregunto es si se había hecho una denuncia o dónde denunció , para tener las herramientas para saber qué pasó. Cuando te reconocés como feminista, todos los días que vienen a partir de ahí no son iguales. No te es indiferente lo que le pasa a la otra. No te da lo mismo. No te podés quedar callada. No podés bajar el volumen de tu voz ante cualquier injusticia o ante cualquier reacción tardía del Estado, sea quien sea que esté en el poder en ese momento”, dice.