Años más tarde, Thatcher comentaría que “desafortunadamente” los americanos habían intentado en ese momento reavivar una negociación diplomática. “Al Haig quería involucrar a los brasileños en un acuerdo (al contrario de lo que había planteado anteriormente) […] Hubiera sido completamente equivocado arrancar una derrota diplomática de las fauces de la victoria militar, como tuve que decirle al presidente Reagan cuando me llamó a altas horas de la noche el lunes 31 de mayo . No resultó muy satisfactorio para ninguno de los dos que no se me hubiera dado ningún aviso previo de lo que me iba a decir, y en consecuencia, puede que mi actitud fuera más contundente que amistosa”. Como hemos observado, con el paso de los años se puede ver que Haig no estaba comprometido con la llamada telefónica, sino los influyentes Clark y Kirkpatrick. Asimismo, lo dice la primera ministra en sus memorias “Los años de Downing Street”, también pesó el consejo del presidente brasileño.