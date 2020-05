EL 30 de mayo va ir a la movilización convocada en Plaza de mayo con el reclamo de ”cuarentena inteligente”. Como protagonista de las consecuencias económicas del aislamiento, María no lo duda. “Es anticonstitucional no dejar a los argentinos circular por las calles, ni trabajar. Yo no tengo hijos, soy soltera, tengo ciertas ventajas en relación a otras personas que pueden estar pasándola peor, pero si no consigo trabajo no descarto irme del país”.