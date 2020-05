View this post on Instagram

🍷💜La pandemia de coronavirus nos enfrenta a un escenario en el que las desigualdades se profundizan. Es por eso que desde Economía Feminita lanzamos una colecta destinada a la compra de insumos menstruales en las villas por parte de las compañeras de @lagargantapoderosa. ¡Sumate en stories!