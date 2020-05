Finalmente, cerca del cierre de la misa, el cura Bernabey apoyó las movilizaciones: “ No nos quedemos mirando para arriba. Si hay que salir a manifestarnos, salgamos a manifestarnos . Y si hay que decir ‘señores, esta es mi opinón’, la digamos. Y si habrá que pensar y reflexionar para decirlo en el momento oportuno, lo hagamos, si estamos en una sociedad libre, democrática”. Y sobre el final de la homilía, criticó a los que “se sienten los dueños de la verdad”: “Cuando tenés dignidad, vas a ser protagonista de la historia y no otros, no unos pocos, no los que se creen que hoy tienen toda la verdad y que el resto son gorilas, endemoniados”.