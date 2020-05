La idea de esta celebración tan especial no solo funcionó, sino que emocionó a toda la cuadra del barrio Cordillera de los Vientos. Porque María Rosa no dejó ningún detalle librado al azar. “El día anterior recorrí casa por casa tocando puertas para contarles a mis vecinos la sorpresa. La respuesta fue linda porque me alentaron y no dudaron en decirme que sí." Y todos salieron a la vereda, atentos y emocionados, para aplaudir a la quinceañera... manteniendo la distancia social.