-A todo el trabajo meticuloso se suma la carga psíquica y física. En este momento tan crítico no sólo por los pacientes que a veces vienen con miedo, sino para los profesionales de salud que debemos no perder la atención, ya que cualquier descuido puede implicar un riesgo de contagio cruzado. Tengo la expectativa de que esta pandemia termine pronto, pero sé que la batalla será larga y no debemos bajar los brazos. Por eso ¡a cuidarse!