Mientras el hombre del megáfono ordena las filas para el control, por los parlantes de la estación se recuerdan algunas recomendaciones como la de separarse a 1,5 metros de los pasajeros que están adelante y detrás en la fila. Pero eso no se cumple. Y no es porque se superpongan los dos sonidos fuertes: el del parlante y el del megáfono. Es porque simplemente no se cumple. No se logra la distancia recomendada.