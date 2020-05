No es la primera vez que Boggiano se anima a cantar para el público. En diciembre de 2018 subió al escenario en una fiesta de economistas liberales -bajo la mirada de José Luis Espert y Javier Milei, entre otros- para entonar Where the streets have no name (U2) y New York, New York (John Kander y Fred Ebb), videos que también se viralizaron e incluso se compartieron en YouTube.