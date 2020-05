Coronavirus ataca al puerto más grande de América Latina

(Bloomberg) -- Los trabajadores portuarios brasileños comienzan a enfermarse a medida que la pandemia de coronavirus llega a uno de los centros de envío más activos de América Latina.

Al menos tres terminales privadas que manejan soja, maíz, azúcar y café en el puerto brasileño de Santos han registrado dos casos cada una de COVID-19 en las últimas dos semanas, según personas con conocimiento directo que pidieron no ser identificadas porque el asunto no se ha hecho público

Si bien las infecciones aún no han restringido las operaciones, las terminales están luchando para contener el brote en un momento de máximos históricos de exportaciones y filas de embarcaciones.

Una de las terminales ha implementado medidas estrictas de distanciamiento social, así como un plan de contingencia que incluye traer trabajadores subcontratados si el absentismo entre su equipo de 500 personas pone en riesgo las operaciones, dijo una de las personas. Los dos trabajadores infectados se han recuperado y pueden regresar a trabajar esta semana, dijo la persona. Dos empleados que enfermaron en una terminal de café en Santos también se recuperaron, dijo otra persona.

La amenaza del coronavirus también está al otro lado del puerto de Santos. Dos buques portacontenedores que llegaron a Santos están en cuarentena con casos confirmados de COVID-19 entre sus tripulaciones, informa el regulador de salud Anvisa en su sitio web.

Desde el comienzo de la pandemia, 17 miembros de la tripulación de embarcaciones que pasaban por el puerto han necesitado atención médica por afecciones respiratorias, 13 de los cuales dieron positivo para COVID-19, dijo el Departamento de Salud de Santos.

El coronavirus se ha extendido rápidamente en Brasil, provocando que los funcionarios locales endurezcan las restricciones. Grandes ciudades como Fortaleza y Belém han establecido estrictas cuarentenas, mientras que la ciudad de São Paulo está frenando la circulación de automóviles y Río de Janeiro ha extendido la cuarentena.

En la ciudad de Santos, donde se encuentra el puerto, la cantidad de casos y muertes ha aumentado, y las unidades de cuidados intensivos están a aproximadamente el 80% de su capacidad, según la Secretaría de Salud de la ciudad.

