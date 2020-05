-No digo que no, podría ser… a futuro a lo mejor podría ser una buena opción… Yo la verdad no lo había pensado… pero ahora que vos me lo decís… Nos falta un sistema de almacenaje. Mira, como van las cosas, los chinos a lo mejor lo tienen eso… Habría que ver la forma de poder trasladar esa energía… Por lo menos, conocido a nivel mundial, no se de nada así… Los que picaron en punta son Japón y Alemania, que desde el 2010 están en el desarrollo de baterías eficientes…