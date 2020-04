- Vos sabés que el béisbol es el deporte nacional en Taiwan… Yo jugaba desde muy chico en mi país. Y al llegar a Argentina un amigo que era paisano, de la comunidad, llamado Pablo, me invitó a jugar en el Club Comunicaciones… Allí llegué a ser titular y salimos campeones. Tuve a un entrenador muy famoso, llamado Fernando Garrido, al que llamaban “el Gallego”… Él fue quien me bautizó Oscar, porque para los compañeros era muy difícil decir Quan Yao Chen, mi nombre en chino, cuando hacíamos una jugada en pleno partido… Y me quedó Oscar… Ja ja, como es un nombre de otra generación, cuando iba a cualquier lugar pensaban que yo era mayor, la gente que no me conocía personalmente pensaba que yo era más viejo…