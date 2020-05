Después de pasar por Buenos Aires, Vernon Walters viajó a Santiago de Chile para encontrarse con el presidente Augusto Pinochet Ugarte. La cita se realizó el 13 de mayo de 1982 y posteriormente envió a Washington un “Memorando de la Conversación”: “El presidente me dijo que está muy preocupado por la situación de Malvinas. De todas maneras, hay una sola cosa que nos aseguro, Chile no va a tomar ventaja de los problemas de Argentina. Él piensa que los argentinos se metieron solos en este problema por culpa de su imprudencia y agresividad. Él sospecha que si no hubiesen atacado las Malvinas, hubiesen atacado las islas del canal de Beagle. Igualmente, Pinochet ha tomado una posición moderada en este tema.” Lo asegurado por Pinochet no era cierto porque Chile abrió su territorio a los aviones británicos que controlaban los movimientos de las Fuerzas Armadas argentinas.