Al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, Emiliano C. apagó la cámara y se desconectó. Era tarde. Segundos antes, llegó la orden tajante de la profesora: “Retírese". En el grupo de WhatsApp que comparte junto al resto de la comisión, apuró una excusa: “Hola, chicos. Tienen razón. Pasa que tenía un turno en el médico a las 18, entonces para no perder la clase me metí a bañar mientras la miraba”. Todo ante la pregunta inicial de una compañera, quien consultó: “Che yo no vi, ¿qué pasó tan grave como para que lo echen?”.