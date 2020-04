El fin de semana, el ministro paraguayo Andrés Petta fue el primero en pronunciarse: “La educación ya no puede prorrogar la suspensión semana a semana. Vamos a publicar un decreto que diga que este año no va a haber clases presenciales y que se siga con las clases virtuales. Yo creo que en 2020 no va a haber regreso a las aulas. Si hacemos volver a los chicos en diciembre y no hay vacuna, colapsamos los hospitales”, advirtió.