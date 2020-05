La provincia de Buenos Aires es el distrito con más contagios confirmados y más fallecimientos por coronavirus. Hasta el 5 de mayo (día 47 de cuarentena) se registraron 1.753 casos de un total de 4.887 y los muertos ascienden a 104 sobre una cantidad de 262 en todo el país. Según un relevamiento de Infobae, de los 135 partidos que conforman la provincia, 52 están libres de coronavirus. “El 38% de los municipios no ha tenido contagios. Si vamos al ranking, La Matanza está primero en cantidad de casos pero no estaría primero según la tasa de incidencia. La Matanza tiene 147 casos y 2.400.000 habitantes mientras que San Martín tiene 123 casos y 450.000 habitantes”, comparó la ex intendenta de La Matanza, que encabeza la lista en cantidad de fallecimientos, pero cuya tasa de incidencia de 8,28 por cada 100.000 habitantes está por debajo de distritos como Pilar, Vicente López, San Isidro y Ezeiza.