Por ejemplo, en el caso de Carmen de Areco, no tienen registrados casos en el Hospital local, y en el informe del Ministerio de Salud provincial figura uno. “Probablemente se deba a un caso de una persona que no vive en Carmen de Areco desde noviembre de 2019, reside en la Capital Federal, pero no cambió el domicilio”, explicaron fuentes de este distrito. Igualmente, desde General Belgrano, cuya población es de 17.000 habitantes, también afirmaron no tener ningún caso, pese a que en el informe oficial figura con un positivo confirmado. Y desde Pila -una localidad de solo 3.600 vecinos- aseguraron no tener casos sospechosos. “Ni mandamos siquiera a hacer un hisopado”, señalaron.