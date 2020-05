-Andaba caído. Eramos un grupo que se juntaba a reírse, a pasarla bien, a darle una mano al viejo. El hablaba y hablaba sin parar. Conmigo y un par de muchachos más se sentía menos solo. Hablaba de mujeres, que había estado con cientos. Y que seguía estando. A veces me daba pena dejarlo y él dando charla en la puerta de su miserable pieza para no quedarse en soledad. Yo era el más amigo suyo. Pero cuando decidí alejarme le dije que por un tiempo me iba a borrar. Lo entendió. Pero no lo vi más. Cuando cayó enfermo mandó a decirme que no se me ocurriera aparecer. Estuve a punto de ir, pero respeté su decisión. Al entierro no fui. No fue nadie, los sepultureros y un policía llevaron el cajón. Y nunca lo visitaron, salvo curiosos. Creo que la tumba sigue, pese a que ya se venció.