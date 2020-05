De los dos años que vivió en la calle, entre 2017 y 2019, Mariana conserva todo tipo de recuerdos. Sufrió el frío, pasó hambre, pidió dinero y, más de una vez, tuvo miedo de perder la vida o de que le robaran sus pocas pertenencias. Sin embargo, nada de todo eso se compara con la sensación de terror que le devolvía la mirada de los otros. “ Me miraban con miedo", cuenta la joven en charla con Infobae . En las noches de invierno solía ir a dormir a las galerías donde están los cajeros automáticos o a alguna estación de tren. Por las mañanas, arrancaba el movimiento de los transeúntes y, con él, volvían las miradas. “Lo mismo me sucedía cuando caminaba por la calle con un carrito, mis sábanas y frazadas: me hacían sentir una extraterrestre ”, dice.