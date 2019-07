"A los chicos de acá les cuento que estuve en la calle y tuve oportunidades.

No sé, capaz que iba a estar preso si no conocía el Isauro. Andaba mal. No tenía lugar para estar con mi nena. Me ayudaron y ayudaron a mi nena. Estaba que me moría y Dios tocó mi corazón. Yo tomaba alcohol. Les comento a los chicos que andan tomando por ahí que ahora no tengo más problemas", dice Ortiz, quien dentro de poco podrá decir que terminó sus estudios.