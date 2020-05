Andrea Carini (31) no viajó a Bangkok para disfrutar de unas vacaciones. Lejos de eso, salió de la Argentina, cuando aún no habían restricciones, para asistir a su hermano en una urgencia de salud. "En febrero sufrió una trombosis y necesitaba medicación, que en Tailandia no se conseguía, corría riesgo de muerte. Entonces acompañé a mi madre de 60 años, que no se animaba a viajar sola”, relata a Infobae. La idea era asistirlo, y traerlo de vuelta al país. Tenían fecha de regreso el 30 de marzo.