En este sentido, recordó un caso de un delincuente preso por violencia de género que recibió libertad domiciliaria sin que figuren el domicilio. “ Eso no es legal. Un elemento fundamental es tener un domicilio, constatar y que lo reciba, porque en muchos casos la familia no quiere recibirlo. No se puede dar una prisión domiciliaria sin saber si eso domicilio existe, porque después pasa la pandemia, voy a buscar al delincuente para que cumpla con el resto de la pena, y no existe el domicilio. Acá hay cuestiones que son de sentido común, de criterio ”, enfatizó.