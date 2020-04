“¿Cuál sería la solución para todo esto? No puedo dar una respuesta sin conocer a fondo los problemas carcelarios. Sé que hay muchos, como la sobrepoblación, pero claramente no se puede resolver de una manera que afecte a los vecinos. Si yo fuera el que propusiera la solución, no sería esta. Como expresé en Twitter: es una falta de respeto a los vecinos que tratan de vivir de manera honesta, y sobre a todo a las víctimas de los crímenes y delitos que cometió esta gente”, dijo Méndez.