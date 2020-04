“La verdad es que es una situación muy excepcional, donde mi visión no tiene mucha injerencia porque las cárceles dependen por un lado administrativamente del Ministerio de Justicia, y la libertad de cada uno de los presos depende de los jueces. Por suerte para los presos no depende de mi opinión porque ya se sabe cuál es: no sale ninguno ”, dijo el funcionario en diálogo con el programa Animales Sueltos, que se emite por el canal América.