“Mi mamá estaba internada en este geriátrico. El 2 de abril le dolía el pecho, la espalda, no podía respirar, y llamaron a la ambulancia. El 5 de abril falleció. La última vez que vine, el 15 de marzo, me llamó la atención que había una sola enfermera con 28 abuelos, se la veía complicada ”, dijo Lorena, su hija, en diálogo con el canal CrónicaTV. “El viernes 10 nos llamaron de la clínica para informarnos que le habían hecho el hisopado a mi mamá. No lo sabíamos”.