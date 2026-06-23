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Tomás Etcheverry, Juan Manuel Cerúndolo y Thiago Tirante buscan los cuartos de final en Eastbourne: horarios y cómo verlos en vivo

Los argentinos tendrán una jornada exigente en el torneo británico, donde intentarán meterse entre los ocho mejores del cuadro

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Tomás Etcheverry en el Madrid Open 2026
Tomás Etcheverry, Juan Manuel Cerúndolo y Thiago Tirante buscarán un lugar en los cuartos de final del ATP 250 de Eastbourne (Instagram: @tomasetcheverry123)

Luego del título conquistado el último domingo por Francisco Cerúndolo en Queen’s, la gira sobre césped no detiene su marcha en la antesala del tercer Grand Slam de la temporada, Wimbledon. Los tenistas argentinos Thiago Tirante y Juan Manuel Cerúndolo se presentaron en el ATP 250 de Eastbourne, donde consiguieron los primeros triunfos de sus carreras sobre esta superficie.

Tirante, que ocupa el puesto 54 del ranking mundial, resolvió de buena manera el cambio de rival a último momento. El platense debía debutar frente al local Jacob Fearnley (152°), pero tras la baja del británico ingresó como lucky loser su compatriota Hamish Stewart (305°).

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A pesar de ello, Tirante se mantuvo enfocado en lo que debía hacer dentro de la cancha. Con una contundencia del 93% de los puntos ganados con su primer servicio, contabilizó 10 aces, 20 tiros ganadores y apenas 12 errores no forzados para encaminar su victoria por 7-5 y 6-2 en una hora y 16 minutos de competencia.

El bonaerense, que acumula un registro de nueve triunfos y una sola derrota en primeras rondas durante la temporada 2026, buscará un lugar en los cuartos de final frente a Toby Samuel (142°), otro jugador inglés que también ingresó al cuadro principal como lucky loser tras la baja de Francisco Cerúndolo (21°).

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El partido está programado para este miércoles en el primer turno de la cancha 1, no antes de las 7:00 (hora argentina).

El menor de los hermanos Cerúndolo (45°) también se dio el gusto de conseguir su primera victoria sobre césped. El porteño atraviesa una destacada temporada: en Roland Garros derrotó al italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo, y alcanzó los octavos de final.

Juan Manuel Cerúndolo buscará alcanzar por primera vez los cuartos de final de un torneo ATP sobre césped (Crédito: REUTERS/Benoit Tessier
Juan Manuel Cerúndolo buscará alcanzar por primera vez los cuartos de final de un torneo ATP sobre césped (Crédito: REUTERS/Benoit Tessier

Cerúndolo tuvo que batallar para instalarse entre los 16 mejores del certamen. Tras adjudicarse el primer parcial por 6-4, cedió el segundo por 4-6. El desenlace del encuentro se resolvió en el tie-break del set decisivo, donde el argentino logró revertir una desventaja de 1-4 para terminar imponiéndose por 7-6 (5).

En la próxima ronda enfrentará al inglés Arthur Fery (118°), quien recibió una invitación para disputar el torneo que se desarrolla en su país. El británico viene de superar al argentino Román Burruchaga por 6-2, 4-6 y 7-5.

El porteño estuvo muy cerca de quedarse con el encuentro, ya que sacó 5-4 en el set decisivo para sellar la victoria. Sin embargo, no pudo sostener su servicio y volvió a cederlo en el duodécimo game, situación que le permitió a Fery quedarse con el partido.

El encuentro entre Cerúndolo y Fery se jugará en el segundo turno de la cancha 1, luego del juego entre Tirante y Samuel.

Marco Trungelliti (94°), quien también había ingresado al cuadro principal como lucky loser, no pudo superar el debut y quedó eliminado en la primera ronda. El santiagueño cayó ante el local Jack Pinnington Jones (145°) por 5-7, 6-3 y 7-5.

Por su parte, Tomás Etcheverry (32°) por ser cuarta cabeza de serie comenzará su estadía en Eastbourne desde los octavos de final cuando enfrente al canadiense Gabriel Diallo (91°), viene de vencer al francés Terence Atmane (50°) por 6-7(7), 6-4 y 7-5.

El partido se disputará en el último turno de la cancha 2, no antes de las 11:30.

Toda la jornada se podrá seguir en vivo por la pantalla de streaming de Disney+ Premium.

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