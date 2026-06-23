Rodrigo Tapari despidió a la hija de dos años de su trombonista: “Nunca vamos a entender por qué tanto dolor”

Rodrigo Tapari junto a Juan Manuel Toloza, el trombonista de su banda que protagonizó un accidente fatal en la Panamericana

El viernes 19 de junio, a las 06:00, un accidente en el kilómetro 31 de la Panamericana, mano a la Ciudad de Buenos Aires, sacudió al entorno de Rodrigo Tapari, uno de los artistas más reconocidos de la escena tropical argentina. El siniestro tuvo consecuencias devastadoras: murió Ainhoa, la hija de dos años de Juan Manuel Toloza, el trombonista de la banda, y Camila Martínez, la pareja del trombonista, quedó internada en estado grave. El sábado por la tarde, Tapari suspendió todos los shows que tenía programados para ese día. Días después, el cantante tomó sus redes sociales para hablar por primera vez.

El mensaje arrancó con un agradecimiento a quienes acompañaron a la familia en los peores momentos: “Queremos agradecer a cada uno de ustedes por sus oraciones y palabras de aliento. Fueron días difíciles. Nunca vamos a entender por qué tenemos que pasar momentos de tanto dolor”.

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Tapari recurrió a su fe para sostener el texto. “Jesús nos advirtió que en el mundo terrenal vamos a sufrir aflicción, pero que nos quedemos tranquilos, que él venció al mundo. Nos promete que él volverá a erradicar la maldad del mundo: no habrá más llanto ni dolor. Esa es nuestra esperanza”, escribió.

Luego confirmó que Ainhoa ya había sido inhumada: “Ayer despedimos a Ainhoa con profundo dolor”. Y pidió que el acompañamiento continuara: “Les pedimos que nos sigan acompañando en oración por Juan; por Camila, ella sigue luchando por su vida”.

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Un comunicado de agradecimiento y oración se publica tras el fallecimiento de Ainhoa, hija de Juan Manuel Toloza, con mención a Juan y Camila.

El posteo cerró con una declaración de fe ante la incertidumbre médica: “Creemos en un Dios de imposibles, que puede cambiar cualquier diagnóstico médico, pero nos sometemos a la voluntad de Dios.” En un segundo posteo, Tapari sumó una oración colectiva dirigida específicamente a la recuperación de Camila: “Padre amado, en el nombre de Jesús, nos acercamos a vos creyendo en tu poder y en tu amor, nos sometemos a tu voluntad, señor, pero si está en tus posibilidades te pedimos que hagas la obra”.

La oración continuó con un pedido de sanidad física: “Te imploramos por la vida de Camila Martínez, que vos puedas reconstruir cada órgano, cada hueso, cada célula de su cuerpo que esté comprometida. Deseamos que la visites en su habitación, que soples aliento de vida en cada célula de su cuerpo amado Dios, en cada órgano, en cada tejido y cada sistema. Que tu Espíritu Santo ministre sanidad profunda y regeneración”.

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El texto pidió también paz para quienes rodean a Camila: “Permite, señor, que su cuerpo funcione conforme al diseño que vos creaste. Te pedimos, señor, que nos quites todo temor y que podamos recibir tu paz”.

Un comunicado muestra una oración que solicita sanación profunda y regeneración para Camila Martínez.

Y cerró con una declaración de confianza: “Creemos en tu palabra, en tu poder, en tu amor y en tu voluntad. Si está en tu voluntad, amado Dios, te pedimos que hagas la obra completa. En el nombre poderoso de Jesús. Amén”.

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En un tercer posteo, Tapari compartió una cita del libro del Apocalipsis 21:3-4 en la versión NTV: “Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: ‘¡Miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo! Él vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte ni tristeza ni llanto ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más’”.

El accidente ocurrió pasadas las 06:00 del viernes en el kilómetro 31 de la Panamericana, mano a la Ciudad de Buenos Aires, antes del empalme con la ruta 197. Toloza, de 27 años, viajaba junto a su pareja Camila Martínez, también de 27, y su hija Ainhoa cuando el Volkswagen Gol negro en el que circulaban sufrió un desperfecto mecánico y quedó detenido en el segundo carril rápido con las balizas encendidas.

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Rodrigo Tapari comparte un pasaje bíblico de Apocalipsis 21:3-4 en un comunicado sobre la muerte de la hija de Juan Manuel Toloza, que promete el fin del dolor y la muerte.

Según informó Infobae, minutos después una Renault Captur conducida por Gustavo Ariel González Zapata, de 49 años, con domicilio en Escobar, embistió al Gol prácticamente sin reducir velocidad. Las imágenes de una cámara de seguridad del lugar, difundidas horas después del siniestro, muestran el momento del impacto.

Ainhoa, de dos años de edad, murió en el lugar. Su madre, Martínez, fue trasladada al Hospital de Pablo Nogués con lesiones graves: fractura de pelvis y compromiso vascular, aunque ingresó consciente. Toloza y González Zapata fueron derivados al Hospital de Pacheco con lesiones leves.

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