Intentó robarle, la arrastró hacia una camioneta y todo quedó filmado: los 24 segundos de terror en Lomas de Zamora

Intento de robo en Lomas de Zamora

Una secuencia de apenas 24 segundos, registrada por una cámara de seguridad, generó alarma este fin de semana en el partido bonaerense de Lomas de Zamora. En las imágenes se observa cómo un hombre desciende de una camioneta, se abalanza sobre una joven que se encontraba en la vereda y la arrastra hacia el vehículo que rápidamente acelera la marcha. La víctima logró resistirse, zafarse y escapar.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, el episodio ocurrió el domingo a las 15.37 en la intersección de San Martín y Pasaje Néstor Kirchner, en el barrio 30 de Agosto. Como se ve en la secuencia que encabeza esta nota, un hombre bajó del asiento del acompañante de una Renault Kangoo gris y tomó a la joven con la aparente intención de robarle el teléfono. Sin embargo, durante el forcejeo terminó arrastrándola hacia el vehículo.

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Las imágenes muestran cómo el agresor primero acorrala a la víctima contra una pared y luego la arrastra hasta la camioneta. Cuando vuelve a subir al rodado, conducido por un cómplice, el vehículo acelera con la joven todavía atrapada en el forcejeo. En medio de la maniobra, logra soltarse y queda tendida en el asfalto.

Durante el forcejeo el agresor terminó arrastrándola hacia el vehículo

A partir de las imágenes, la Policía Bonaerense inició una investigación de oficio bajo la carátula de averiguación de ilícito, con intervención de la UFI y el Juzgado N°1 de Lomas de Zamora. También trabajó personal del Grupo Táctico Operativo (GTO), con colaboración de la DDI.

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De acuerdo con fuentes consultadas por Infobae, los investigadores lograron identificar al sospechoso y tomarle declaración. En ese marco, el hombre aseguró que no se trató de un intento de secuestro, sino de un robo que derivó en un forcejeo con la víctima.

Las mismas fuentes indicaron que la joven no reside en la zona y que suele concurrir los fines de semana para visitar a su novio. Por el momento, la hipótesis de una tentativa de secuestro quedó descartada y la investigación continúa.

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El episodio generó especial preocupación porque ocurrió pocos días después de otros casos similares registrados en el sur del conurbano bonaerense. La semana pasada, una estudiante denunció que tres hombres intentaron secuestrarla cuando regresaba de la facultad en Burzaco. Según su relato, uno de los ocupantes de un auto descendió del vehículo e intentó abordarla, aunque la joven logró escapar corriendo.

Días antes, en Ezeiza, un hombre encapuchado fue detenido acusado de haber intentado secuestrar a cuatro mujeres durante una misma madrugada. De acuerdo con la investigación, las víctimas fueron abordadas en distintos puntos de la zona y el sospechoso intentó obligarlas a subir a un vehículo que utilizaba junto a un cómplice.

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En el caso ocurrido en Lomas de Zamora, sin embargo, los investigadores descartaron la hipótesis de un secuestro.