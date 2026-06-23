Guatemala: La SVET alerta por más de 4,000 denuncias de violencia sexual en cinco meses

La SVET de Guatemala advirtió que la violencia sexual registró más de 4.000 denuncias en los primeros cinco meses del año y pidió una respuesta inmediata. (SVET Guatemala)

La SVET de Guatemala advirtió que la violencia sexual mantiene una escala que exige respuesta inmediata: en los primeros cinco meses del año se registraron más de 4.000 denuncias, una cifra que la secretaría consideró alarmante y que vuelve a poner el foco en la prevención, la denuncia y la protección de niñas, niños y adolescentes, sobre todo durante el receso escolar de mitad de año.

A ese panorama se suma otro dato oficial expuesto: para mayo de este año, 925 niños y adolescentes habían sido maltratados, según cifras del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social citadas por autoridades de la secretaría. Los casos fueron identificados especialmente en los departamentos de Guatemala y El Progreso.

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La secretaria ejecutiva de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, Danissa Ramírez, sostuvo que la violencia sexual no solo constituye un delito, sino también un problema de salud que golpea de manera principal a la niñez, la adolescencia y las mujeres.

Añadió que, de acuerdo con las estadísticas que maneja la institución, en muchos casos la agresión proviene de personas cercanas al entorno social, familiar o comunitario de la víctima.

Ramírez remarcó que quienes tienen la responsabilidad de proteger aparecen con frecuencia entre los principales agresores. Por eso, señaló que la prevención no puede recaer en una sola entidad y pidió la intervención coordinada de instituciones de protección de la niñez, órganos de investigación y autoridades locales.

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La SVET de Guatemala advirtió que la violencia sexual registró más de 4.000 denuncias en los primeros cinco meses del año y pidió una respuesta inmediata. (Svet Guatemala)

Más del 80% de las víctimas son niñas, adolescentes y mujeres

La funcionaria explicó que más del 80% de los casos corresponde a niñas, adolescentes y mujeres, aunque aclaró que la violencia sexual no afecta únicamente a esa población. La secretaría también registra denuncias y abordajes de niños, adolescentes varones y hombres víctimas de este delito.

Ese señalamiento busca responder a una preocupación planteada durante el taller con comunicadores: la posibilidad de que la violencia sexual contra los hombres quede invisibilizada. La respuesta oficial fue que el problema tiene un impacto mayoritario sobre mujeres y menores de edad, pero no excluye a otros grupos.

Durante una actividad, la SVET insistió en que los medios de comunicación cumplen una función central para evitar la normalización de conductas delictivas, difundir información preventiva y acercar a la población los canales disponibles para denunciar. La secretaría indicó que su equipo desarrolla tareas diarias desde el Plan Nacional y por medio de unidades móviles que trabajan en información y prevención.

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Ante el inicio de las vacaciones de medio año, Ramírez dirigió un mensaje específico a padres y cuidadores. Dijo que la captación y el engaño a adolescentes no se producen solo en persona, sino también a través de redes sociales y otras herramientas tecnológicas utilizadas por quienes cometen estos delitos.

La recomendación oficial fue hablar de estos temas en casa, advertir a los hijos sobre contactos que generen dudas y evitar que salgan solos para reunirse con desconocidos. La secretaria pidió además mantener una relación de confianza abierta y creerles a niñas, niños y adolescentes cuando reportan situaciones que podrían constituir violencia sexual.

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Adriana Ovalle también de la SVET añadió que en 2025 la secretaría realizó una investigación para aproximarse a los perfiles de los agresores sexuales. Uno de los hallazgos más importantes, según expuso, fue que la violencia sexual ocurre en espacios de confianza y generalmente es ejercida por personas que deberían velar por el cuidado de la niñez y la adolescencia.

La funcionaria describió esa dinámica como una relación de poder que altera el desarrollo de las víctimas. Señaló que el papel de los cuidadores no se limita a garantizar condiciones de crecimiento sano, sino también a abstenerse de cualquier conducta que vulnere la libertad y la integridad de niñas, niños y adolescentes, y a detectar señales que permitan actuar a tiempo.

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La respuesta directa de la institución sobre dónde denunciar fue concreta: las personas pueden acudir a la Policía Nacional Civil al 110, usar el número 15 10 si la víctima es un niño, una niña o un adolescente, presentarse en hospitales nacionales, donde hay clínicas para atender casos de violencia sexual, o recurrir a las sedes y canales digitales del Ministerio Público. La secretaría agregó que dispone del chat Oírme, un mecanismo digital de consejería y orientación para víctimas de violencia sexual.