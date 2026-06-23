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Preocupa aumento de amenazas contra periodistas en Honduras; organizaciones piden reforzar mecanismos de protección

Las denuncias recientes, ha afectado a más de una decena de comunicadores en lo que va del año y que mantiene en alerta a organizaciones vinculadas a la libertad de prensa.

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Infografía sobre violencia e impunidad contra la prensa en Honduras. Muestra una cámara y micrófono rotos sobre el mapa del país, y estadísticas de muertes y casos impunes.
Infografía revela la alarmante impunidad en 103 muertes violentas de trabajadores de medios en Honduras entre 2001 y 2026, con solo el 12% de los casos resueltos judicialmente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 12 periodistas amenazados en lo que va del año en Honduras, así lo denunció la defensora de derechos humanos Dina Meza, quien además alertó sobre otros casos no denunciados públicamente por temor a represalias o por mantener un bajo perfil frente a las intimidaciones.

Meza afirmó que la situación expone una alta vulnerabilidad para el ejercicio del periodismo y planteó la necesidad de que las víctimas cuenten con mecanismos de protección efectivos y accesibles para evitar mayores riesgos.

Entre los casos mencionados figura el del periodista César Guardado, en el departamento de Colón, quien habría abandonado su vivienda después de que fuera atacada a disparos por desconocidos tras cubrir hechos violentos relacionados con conflictos en comunidades campesinas.

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Casos de hostigamiento en distintas zonas

En la zona sur del país, al menos cinco periodistas mujeres habrían sido objeto de campañas de estigmatización y amenazas a través de medios digitales y teléfonos móviles, alertó Meza.

En el occidente del país, en Marcala, La Paz, la periodista Berta Suazo continúa denunciando riesgos contra su integridad física, en un contexto de ausencia de medidas de protección, según detalló la defensora.

Naciones Unidas reiteró que el Estado debe garantizar condiciones seguras para el ejercicio del periodismo. (Foto: Cortesía)
Naciones Unidas reiteró que el Estado debe garantizar condiciones seguras para el ejercicio del periodismo. (Foto: Cortesía)

Solicitudes de protección

Meza indicó que organizaciones de sociedad civil, junto con la plataforma JOPRODEH, han impulsado acciones para fortalecer la protección a periodistas y comunicadores sociales en el país.

Agregó que desde marzo solicitaron reuniones con autoridades del Poder Ejecutivo y del Congreso Nacional, incluido el presidente Nasry Asfura y el titular del Legislativo, con el objetivo de plantear la urgencia de adoptar medidas estatales más contundentes.

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Según explicó, el propósito es establecer mecanismos de protección más efectivos que permitan garantizar condiciones seguras para el ejercicio del periodismo en Honduras, en medio de un contexto que califican como preocupante.

El acompañamiento de la Unión Europea

La Unión Europea, a través del embajador Gonzalo Fournier, respaldó iniciativas para fortalecer la libertad de prensa y orientar a periodistas ante desinformación e injerencias externas.
La Unión Europea, a través del embajador Gonzalo Fournier, respaldó iniciativas para fortalecer la libertad de prensa y orientar a periodistas ante desinformación e injerencias externas.

En paralelo, el embajador residente de la Unión Europea en Honduras, Gonzalo Fournier, expresó el acompañamiento del organismo a iniciativas orientadas a fortalecer la libertad de prensa y la resiliencia de los comunicadores frente a amenazas externas.

El diplomático señaló que la UE trabaja en la orientación de periodistas para enfrentar riesgos asociados a la desinformación y posibles injerencias externas que puedan afectar la neutralidad informativa y el ejercicio independiente del periodismo.

Fournier recordó que el artículo 11 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea establece el derecho a la libertad de expresión e información sin interferencias, tanto de autoridades como de actores externos.

También subrayó que el objetivo de la cooperación europea es promover condiciones similares a las que se impulsan en el bloque comunitario, donde se busca proteger a los periodistas frente a campañas de desinformación y amenazas a la libertad de prensa.

Desde los derechos humanos insisten en que la situación requiere una respuesta estatal más firme y coordinada, ya que las amenazas no se limitan a regiones del interior del país, sino que también se han reportado casos de hostigamiento contra periodistas en la capital Tegucigalpa, lo que evidencia que el riesgo para el ejercicio de la libertad de prensa se extiende a nivel nacional y continúa generando preocupación en el gremio periodístico.

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