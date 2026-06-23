Los eufóricos gritos del periodista amigo de Cristiano Ronaldo en sus primeros goles en el Mundial: “El mejor de la historia”

El periodista gritó con pasión el tanto de CR/

Edu Aguirre, el periodista español reconocido por su amistad con Cristiano Ronaldo, vivió los dos goles del capitán de Portugal ante Uzbekistán en el Mundial 2026 con una euforia que desbordó el estudio de El Chiringuito de Jugones. Tras haber defendido al delantero de 41 años con vehemencia después del empate ante la República Democrática del Congo, el relator encontró en la tarde del 23 de junio la reivindicación que había pronosticado.

El primer gol llegó al minuto 5. João Cancelo avanzó por la banda derecha, amagó hacia un lado, salió por el otro y centró a media altura hacia el área. Cristiano Ronaldo la resolvió de primera, dejó parado al arquero Abduvokhid Nematov y abrió el marcador para Portugal. Aguirre, al borde de la locura en el estudio, lanzó su grito: “¡Cristiano, gol de Cristiano! No se duda, chavales. No se duda del mejor de la historia”. Un compañero en el programa observó la rabia con la que el delantero celebró. “Te he dicho, te he dicho: primera, pa’ dentro. Es el mejor del mundo dentro del área, tiene el gol en la sangre”, insistió el periodista.

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Ese tanto tuvo una dimensión histórica: Ronaldo se convirtió en el único futbolista en anotar en seis ediciones distintas de la Copa del Mundo, con goles en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora en la edición de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El relato del periodista ante el segundo tanto

El segundo gol llegó al minuto 38 del primer tiempo. Bruno Fernandes —uno de los señalados por los fanáticos de Cristiano tras las polémicas declaraciones de la semana— encabezó una contra y soltó un pase preciso entre líneas. Ronaldo la recibió y la clavó cruzada. Aguirre, esta vez con la voz completamente entregada, repitió el nombre del delantero seis veces seguidas antes de estallar: “¡Gooool! ¡Gooool! ¡Gooool! ¡Cristiano! ¡Ronaaaldo! Es el mejor. Golazo de Cristiano. Dos ocasiones, dos para la jaula”. Luego reconoció la asistencia: “Muy buena la asistencia de Bruno, que midió los tiempos muy bien.”

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El contexto de esos gritos no era menor. Días antes, tras el empate 1-1 ante Congo, Aguirre había salido al cruce de quienes cuestionaban a Ronaldo en El Chiringuito y afirmó que “los portugueses deberían exigir al resto de jugadores la mitad de personalidad y carácter ganador que tiene Cristiano”. Apuntó al mediocampo luso —con figuras como Vitinha, João Neves, Bernardo Silva o el propio Bruno Fernandes— y los acusó de haber “salido a verlas venir” en el debut mundialista. “Si a Cristiano no le llegan balones, ¿qué va a hacer?”, sentenció en aquella ocasión.

Cristiano marcó un doblete (Reuters/Troy Taormina)

Con el doblete ante Uzbekistán, Ronaldo llegó a diez goles en Copas del Mundo y superó al mítico Eusebio (9) como el máximo artillero portugués en la historia del torneo. Con 41 años y 138 días, se transformó además en el segundo futbolista más veterano en anotar en un Mundial, detrás del camerunés Roger Milla, quien lo hizo con 42 años y 39 días ante Rusia en 1994.

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En cuanto al desarrollo del partido, Portugal logró imponerse de manera arrolladora ante el elenco uzbeko. Además de los dos goles de Cristiano, Nuno Mendes había puesto el 2-0 transitorio en la primera parte. Ya en el complemento, el arquero Abduvohid Nematov se metió un gol en contra para el 4-0 parcial. Sobre el final del juego, Rafael Leão estableció el 5-0 final.

En la próxima fecha, se medirá con Colombia, el sábado 27 de junio desde las 20:30 (hora de Argentina) en busca de quedarse con el primer lugar del Grupo K del Mundial 2026. Uzbekistán, en tanto, jugará frente a la República Democrática del Congo.

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