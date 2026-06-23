La sorprendente confesión de un jugador de Jordania sobre Messi antes del duelo ante Argentina en el Mundial 2026

"SOY FAN DE ARGENTINA Y AMAMOS A MESSI", dijo Amer Jamous, futbolista jordano que se enfrentará con el combinado albiceleste en la última fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo. 🔝



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Un futbolista de Jordania reconoció públicamente en zona mixta, tras el partido ante Argelia por el Grupo J del Mundial 2026, que es fanático de Lionel Messi y que gran parte del plantel jordano también lo es. La declaración llegó horas antes de que su selección enfrente a Argentina en la última fecha de la fase de grupos.

Amer Jamous, centrocampista del plantel jordano, no esquivó la pregunta cuando los periodistas lo abordaron tras el partido. Lejos de la diplomacia habitual de los futbolistas en esas instancias, el jugador nacido el 3 de julio de 2002 fue directo: “Para ser honesto, soy fanático de Argentina”, dijo entre risas. Y fue más allá.

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“Hay un gran número de jugadores que apoyan a Argentina. Amamos mucho a Messi. Es el mejor jugador del mundo”, afirmó Jamous ante los medios presentes. La frase tuvo un peso particular dado el momento: Jordania acababa de caer 2-1 ante Argelia en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, resultado que dejó al equipo con cero puntos en el grupo y con la clasificación matemáticamente imposible.

Jordania había tomado la delantera a los 36 minutos gracias a un gol de Nizar Al-Rashdan, pero la reacción argelina en el segundo tiempo, con tantos de Nadhir Benbouali (minuto 69) y Amine Gouiri (minuto 82), consumó la remontada. Ese resultado también tuvo una consecuencia directa para Argentina: la Albiceleste quedó confirmada como líder del Grupo J con 6 puntos y diferencia de gol de +5, producto de sus victorias ante Argelia (3-0) y Austria (2-0).

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El centrocampista jordano afirmó que gran parte del plantel de Jordania apoya a Argentina y ama a Messi (REUTERS/Luisa González)

“Vimos los dos partidos, y Messi estuvo increíble”, reconoció Jamous con la misma naturalidad con la que había admitido su admiración por el capitán argentino. Aun así, el centrocampista no se rindió de antemano. “Intentaremos detenerlo. Es algo imposible, pero haremos nuestro mejor esfuerzo”, sostuvo.

Y agregó, con una cuota de desafío: “¿Y por qué no? Vamos y no tenemos ninguna presión, así que demostraremos a todos que somos un gran equipo”.

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La ausencia de presión que mencionó Jamous tiene una explicación concreta: Jordania llega a la última fecha sin posibilidades de avanzar a los octavos de final. La tabla del Grupo J quedó con Argentina (6 puntos), Austria (3), Argelia (3) y Jordania (0).

El partido entre ambas selecciones está previsto para el 27 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas City, mientras que Argelia y Austria se medirán en simultáneo con un boleto a la siguiente ronda en juego.

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Quién es Amer Jamous

Jamous prometió hacer el mejor esfuerzo para detener a Messi, a quien calificó como el mejor jugador del mundo (REUTERS/Thaier Al-Sudani)

Amer Rasem Adel Jamous nació el 3 de julio de 2002 y es un futbolista profesional jordano que se desempeña como centrocampista. Su carrera comenzó en el club Al-Jazeera, donde se consolidó como titular. En enero de 2023, fue cedido a Al-Wehdat por una temporada, con un acuerdo valuado en aproximadamente 50 mil dinares, tras las dificultades económicas que atravesaba su club de origen luego de descender a la Primera División de Jordania.

Durante ese préstamo, Jamous fue parte del equipo que se consagró en la Copa de Jordania FA Cup 2023-24, con victoria ante Al-Hussein. Tras completar la cesión y regresar brevemente a Al-Jazeera, Al-Wehdat negoció su incorporación permanente. El 2 de septiembre de 2024, el centrocampista firmó un contrato de tres temporadas con el club, en un acuerdo que osciló entre 50 y 65 mil dinares.

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A nivel internacional, Jamous integró el equipo sub-23 de Jordania en la Copa Asiática Sub-23 de la AFC 2024, celebrada en Catar. Luego fue convocado a la selección mayor en el proceso de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2026, y el 14 de noviembre de 2025 anotó su primer gol internacional en un amistoso ante Túnez, en el Estadio Hammadi Agrebi de esa ciudad. El partido terminó 2-3 para los tunecinos, con Jamous como autor del tanto que puso el marcador 2-1 de manera transitoria.

El 23 de enero de 2026, el centrocampista se unió al club iraquí Al-Zawraa de la Iraq Stars League en calidad de cesión temporal desde Al-Wehdat, club con el que tiene contrato vigente.

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