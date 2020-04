Claudia y Juan Henning se encontraban en su camarote esperando nuevas noticias, deseaban saber cuándo iban a poder bajar del crucero que se transformó en una pesadilla desde que comenzó la expansión del coronavirus . Empezaron a escuchar ruidos en el pasillo, extraño. Ya no había casi pasajeros dentro de la nave, solo quedaban 12 argentinos más. De repente por debajo de la puerta ingresó una especie de spray con una olor fuerte. Nauseabundo. Claudia junto a Juan comenzaron a vomitar inmediatamente. La tripulación estaba desinfectado la embarcación, por el virus. Claudia no bien se recuperó tomó sus guantes y su barbijo y rompió la regla. Salió corriendo de la habitación hasta encontrar una cámara de seguridad. Se la acercó y comenzó a gritar, desesperada, que la saquen de allí, que no aguantaba más.