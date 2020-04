Su presagio no es promisorio. “No va a ser fácil salir de ésta -avisó-. Cuando se ponga en marcha todo, la gente no va a tener una moneda para pagar sus gastos. Abrí para mis clientes y nada más. Estoy a pérdida, pero no puedo dejar de atenderlos. Yo sé que no me van a empezar a caer autos ”. Avizora que la normalización de la dinámica cotidiana será antes de la regulación de las economías familiares. “Va a venir gente que me va a pedir financiar los trabajos y, si son clientes habituales, voy a tener que aceptarlo”, interpretó.