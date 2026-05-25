Economía

El entorno cercano y la desinformación amenazan el patrimonio de artistas y deportistas

Los riesgos estructurales afectan a quienes buscan conservar sus logros, y un acompañamiento profesional oportuno puede marcar la diferencia tras el retiro

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Las carreras en el deporte y el arte suelen ser cortas, exigiendo una gestión financiera impecable para el resto de la vida

Las particularidades de la planificación patrimonial para artistas y deportistas suelen pasar desapercibidas, aunque una gestión inadecuada provoca crisis económicas y disputas tras el retiro. La causa principal no es solo la falta de información o formación financiera, sino factores como la presión de intermediarios, la breve duración de sus carreras y la dificultad para proteger el patrimonio ante el entorno cercano.

Los principales desafíos en la planificación patrimonial de artistas y deportistas radican en la corta duración de sus carreras, la intervención de intermediarios y familiares, y la carencia de estructuras especializadas para gestionar sus activos. La solución exige acompañamiento profesional en protección de activos y estructuración patrimonial, junto con educación financiera y control sobre las decisiones de inversión, para reducir el riesgo de insolvencia al finalizar la vida profesional.

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Un análisis detallado muestra que los errores económicos no se deben exclusivamente a la inexperiencia. En muchos casos, la administración del patrimonio recae en un grupo de actores —representantes, intermediarios y familiares— que a menudo no cuentan con el conocimiento técnico ni los incentivos alineados al interés del titular.

No es raro que los representantes o intermediarios tomen las decisiones sobre las inversiones o el destino de los ingresos. Esta práctica, sumada a una mentalidad orientada al consumo inmediato y no a la previsión a largo plazo, incrementa los riesgos en carreras profesionales que casi nunca superan los quince años de duración.

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Los errores más frecuentes en la gestión patrimonial

Martín Litwak
El entorno inmediato y la falta de estructuras especializadas exponen a quienes triunfan en el arte o el deporte a riesgos que trascienden la simple inexperiencia financiera y condicionan su seguridad futura (Captura video)

Uno de los errores más comunes es delegar la gestión de los activos a personas externas —intermediarios que, aunque bien intencionados, carecen de la preparación adecuada—. También es frecuente dedicar fondos a proyectos familiares o inversiones poco comprendidas, lo que facilita la pérdida de control del capital propio.

La combinación de presión temporal y desinformación suele desencadenar decisiones precipitadas. Es habitual que los recursos terminen en propiedades, negocios o inversiones cuya titularidad verdadera no está clara para el artista o el deportista. En numerosos casos, quienes menos se benefician de estos activos son sus auténticos propietarios.

En el retiro profesional, los ingresos pueden desaparecer de manera repentina mientras las obligaciones con el entorno —familia y allegados— se mantienen. Sin una estrategia anticipada de ahorro e inversión, el riesgo de insolvencia se vuelve alto, incluso tras una trayectoria exitosa.

El mito de la mala educación financiera

Se tiende a responsabilizar a la educación financiera por los problemas económicos posteriores de artistas y deportistas. Aunque la formación en finanzas es limitada en Latinoamérica, el problema de fondo está en entornos poco saludables y en la falta de previsión.

La mayoría de la población no posee conocimientos financieros profundos, pero eso no conlleva necesariamente la ruina tras dejar de trabajar. Lo que distingue a artistas y deportistas es la falta de preparación para gestionar el éxito patrimonial, junto con la exposición a múltiples conflictos de interés en su círculo inmediato.

Esto se traduce en decisiones apresuradas, vidas profesionales breves —alrededor de nueve a quince años— y una presión social que obstaculiza la protección del ahorro para el mediano y largo plazo.

La importancia de una protección patrimonial profesional

Martín Litwak
El éxito temprano no garantiza estabilidad económica a largo plazo si no se implementan mecanismos profesionales de resguardo que contrarresten la presión social y la desinformación en torno a las decisiones patrimoniales (Captura video)

La protección patrimonial debe planificarse en paralelo al desarrollo profesional. Un enfoque que combine el ahorro sistemático, la inversión informada y el uso de seguros adecuados refuerza la estructura patrimonial y disminuye los efectos de imprevistos o crisis.

Establecer mecanismos profesionales para conservar los activos es una defensa frente a presiones familiares o de intermediarios. Esto demanda límites claros, conocimiento real de las inversiones y un ambiente donde la autonomía financiera prevalezca sobre intereses ajenos.

Un dato relevante es que nueve de cada diez deportistas carecen de una estructura patrimonial sólida, lo que deja sus bienes vulnerables a decisiones externas, falta de transparencia y dificultades a largo plazo. Tomar conciencia y buscar asesoría especializada de forma temprana es el primer paso para asegurar un futuro financiero estable.

Sumar la protección patrimonial y la gestión financiera al entrenamiento físico y mental permite a artistas y deportistas preservar el fruto de su esfuerzo y alcanzar la tranquilidad en el retiro, evitando que terceros acaben apropiándose de lo que legítimamente les pertenece.

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