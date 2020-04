Para la mujer, fue fundamental que se encontrara “bien de ánimo” cuando se enteró de la enfermedad. “Si esa noticia me hubiese llegado cuando estaba con los síntomas me hubiera afectado mucho mejor. Gracias al amor y al cuidado que me brindaron mis amigos y mi familia pude salir adelante. Todos tenemos que entender que es algo que nos puede pasar a todos. Fue muy duro que hablaran así de mí, y más teniendo el virus. Espero que la gente aprenda a no hacer más cosas porque tuve mucho miedo de tener una recaída y que me separen de mis hijos" , recordó.