“La respuesta pública ha sido extremadamente alta, pero muchos de los correos electrónicos son de personas que no son buenas candidatas para la donación en este momento. Algunos son de personas que solo quieren hacerse la prueba, pero no tenemos la capacidad de laboratorio para evaluar a nadie que probablemente no sea un buen donante de plasma”, agregó Nicole Bouvier, profesora asociada de la Escuela de Medicina Icahn en Monte Sinaí, quien está coordinando el esfuerzo del hospital con donantes.