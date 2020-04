De acuerdo con el listado de precios máximos que fijó el Gobierno Nacional, el envase de 500 ml de alcohol cuesta $ 121 y el de 250 ml $ 90. Para Rocchia Ferro el litro no debería superar los $ 120. Sin embargo, eso es lo que hoy cuesta el medio litro . “El precio a granel es de $39,99 + IVA. Lo que pasa en el medio, lo desconozco. No estoy del lado de los especuladores. Lo mismo aplica para el alcohol en gel: es una locura lo que se está cobrando . Puede ser que los intermediarios se estén aprovechando y eso es algo que hoy no puede suceder. La única forma de salir adelante es con generosidad. Tenemos que estar unidos y trabajar en pos de un sociedad más solidaria”, dice a Infobae. Al mismo tiempo, atendiendo a la preocupación de cientos de tucumanos por tener que viajar en colectivo, el empresario ofreció a quienes cuenten con medios de movilidad un precio diferencial solidario ($ 16,99 m³) de GNC en la estación de servicio Northwest (San Juan 1168).