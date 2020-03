No se sabe demasiado más de Lupe, figura a la que trajo a la memoria una reciente nota del diario inglés The Guardian. Su nombre aparece, también, en un libro (The grow and development of nurse leaders) sobre la historia de la enfermería entre las que desde esa profesión hicieron un importante aporte a la humanidad. Lupe figura en esa lista junto a Florence Nightingale y a la monja británica Jean Ward quien gracias a su poder de observación ayudó a combatir la ictericia en los recién nacidos. Pero respecto a la vida posterior a su invención desconocemos casi todo. Como si su misión ya se hubiera cumplido y se camufló en su nombre habitual.