La primera dama destacó que “podamos tener una sociedad unida en este momento”. “Quizás sea el universo que nos ha destinado a unirnos después de tanta división. Que tu vida vale igual que la mía porque si me cuido yo te estoy cuidando a vos, y si te cuidás vos me estas cuidando a mi. Es doloroso aprender así, pero así hemos de aceptado y actuar, no en consecuencia sino a conciencia” , resaltó en su mensaje antigrieta.