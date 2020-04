“Un aumento de tareas como este impacta no solamente sobre nuestros físicos, porque estamos muchas horas bajo tensión y necesitamos de una importante capacidad de concentración. Afecta a nuestras familias, que sostienen el tiempo que pasamos fuera de casa. Sobre todo las trabajadoras más jóvenes: a veces llegan y sus hijos chiquitos ya están dormidos, y se van a la mañana sin poder tomar una leche con ellos. Ayer mismo, por ejemplo, el nene de un año de una compañera dio sus primeros pasos y ella no estuvo. Le mandaron un video para que lo viera. Fue muy duro. Se puso a llorar. Entre las compañeras del laboratorio la tratamos de contener y le dijimos que cuando el nene fuera más grande le tenía que explicar que no había estado presente porque trabajaba en algo muy importante para el país. Pero bueno, hay momentos en la vida de los hijos que a una le gusta estar y tiene que estar”.