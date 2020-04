“Hay muchos varados que llenan el formulario e inventan enfermedades críticas para que los subamos a un avión”, me dijo otro funcionario. Por otro lado, hay miles de argentinos con paciencia gastando la última migaja de sus ahorros para seguir soñando con la vuelta. Algunos entienden que acá ya perdimos todos, otros intentan ser de los que pierden menos. “Hace unos días se fueron un aviones de la Fuerza Aérea mexicana que llevaron 300 argentinos. Unos me reclamaban: ¿ese por qué sube? Porque es diabético, le decía yo. ¡Y yo soy asmático!, me respondió”. Me lo contó otro diplomático que prefiere no ser nombrado, árbitros de este nuevo teatro de guerra.