-No. El alcohol es al 90% o 100%, el de uso hospitalario o que uno puede comprar en la farmacia. El alcohol en gel está reducido, tiene un porcentaje de 60 a 70% y además tiene emolientes para que con esta habitualidad que hay que ponérselo no haga daños ni dermatitis en las manos. Diluirlo no, se diluye en la industria farmacéutica. No hay forma de diluirlo, no es recomendable hacerlo con vodka o cualquier receta magistral o milenaria que pueda hacerse viral ahora. Todas estas medicaciones están aprobadas por el ANMAT, tienen un número de lote, de aprobación y son las que deben ser utilizadas para tener efectividad. El alcohol al 90%, es decir el común, si se mantiene destapado se evapora, mientras que el alcohol en gel no.